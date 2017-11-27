Бобровский и Овечкин вошли в тройку лучших игроков недели НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги назвал трёх лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.



Первой звездой стал нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо, набравший в каждом из трёх матчей недели по три (1+2) очка.



Второй звездой стал российский вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский, выигравший три матча при коэффициенте надёжности 1,32 и 95,0 процента отражённых бросков.



Замкнул тройку лучших игроков недели российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, забивший пять голов в четырёх играх.



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