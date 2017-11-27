СКА — «Барыс»: судьи не засчитали две заброшенные гостями шайбы

В домашнем матче петербургского СКА с астанинским «Барысом» судьи отменили две заброшенные гостями шайбы. Первый гол был отменён в первом периоде, вторая шайба не засчитана во второй 20-минутке после запроса главного тренера «армейцев» Олега Знарка.
В игре продолжается перерыв перед третьим периодом, счёт 4:0 в пользу петербургского клуба.
Посмотреть видео отменённого гола можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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