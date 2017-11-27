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«Салават Юлаев» уступил «Нефтехимику», проиграв пятую из шести последних игр

Хоккей

Нижнекамский «Нефтехимик» на домашней арене одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым», встреча завершилась со счётом 3:2. Команда Эркки Вестерлунда выиграла только одну игру из последних шести.

В составе хозяев заброшенные шайбы на свой счёт записали Дэн Секстон и Олег Пиганович, оформивший дубль. У «Салавата» голами сумели отметиться Йоонас Кемппайнен и Линус Умарк.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2017, понедельник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
3 : 2
0:0, 2:1, 1:1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 – Пиганович (Густафссон, Секстон) – 26:48 (5x3), 1:1 – Кемппайнен – 32:30 (5x5), 2:1 – Секстон (Галимов, Пиганович) – 32:47 (5x5), 2:2 – Умарк (Ларсен) – 49:37 (5x4), 3:2 – Пиганович (Нестрашил, Густафссон) – 53:15 (5x4)

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