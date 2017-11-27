«Салават Юлаев» уступил «Нефтехимику», проиграв пятую из шести последних игр

Нижнекамский «Нефтехимик» на домашней арене одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым», встреча завершилась со счётом 3:2. Команда Эркки Вестерлунда выиграла только одну игру из последних шести.



В составе хозяев заброшенные шайбы на свой счёт записали Дэн Секстон и Олег Пиганович, оформивший дубль. У «Салавата» голами сумели отметиться Йоонас Кемппайнен и Линус Умарк.

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