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«Ак Барс» одолел «Сочи», команда пропустила за три матча только одну шайбу

Хоккей

Хоккейный клуб «Сочи» дома потерпел поражение от казанского «Ак Барса», встреча завершилась со счётом 1:3. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова одержали третью победу кряду.

Счёт в матче открыла команда хозяев — удачным броском отметился Евгений Лапенков на 12-й минуте. Дальше забивали только хоккеисты «Ак Барса» — Роб Клинкхаммер, Василий Токранов и Александр Свитов.

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КХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2017, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
1 : 3
1:0, 0:2, 0:1
Ак Барс
Казань
1:0 – Лапенков (Щегольков) – 11:10 (5x5), 1:1 – Клинкхаммер (Марков) – 24:08 (5x4), 1:2 – Токранов (Секач, Ландер) – 27:42 (5x5), 1:3 – Свитов (Обухов) – 54:33 (5x5)
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