«Ак Барс» одолел «Сочи», команда пропустила за три матча только одну шайбу

Хоккейный клуб «Сочи» дома потерпел поражение от казанского «Ак Барса», встреча завершилась со счётом 1:3. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова одержали третью победу кряду.



Счёт в матче открыла команда хозяев — удачным броском отметился Евгений Лапенков на 12-й минуте. Дальше забивали только хоккеисты «Ак Барса» — Роб Клинкхаммер, Василий Токранов и Александр Свитов.



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