«Амур» упустил преимущество в две шайбы, но одолел «Витязь» в овертайме

Подмосковный «Витязь» дома потерпел поражение в овертайме встречи с хабаровским «Амуром», игра закончилась со счётом 3:4 ОТ.



В составе «Витязя» заброшенными шайбами сумели отметиться Максим Афиногенов, Роман Горак и Станислав Романов. У хабаровской команды по одному голу на свой счёт записали Алексей Бывальцев, Виталий Атюшов, Александр Пикар и Вячеслав Литовченко.

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