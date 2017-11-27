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«Амур» упустил преимущество в две шайбы, но одолел «Витязь» в овертайме

Хоккей

Подмосковный «Витязь» дома потерпел поражение в овертайме встречи с хабаровским «Амуром», игра закончилась со счётом 3:4 ОТ.

В составе «Витязя» заброшенными шайбами сумели отметиться Максим Афиногенов, Роман Горак и Станислав Романов. У хабаровской команды по одному голу на свой счёт записали Алексей Бывальцев, Виталий Атюшов, Александр Пикар и Вячеслав Литовченко.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2017, понедельник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
3 : 4
0:0, 1:2, 2:1, 0:1
Амур
Хабаровск
0:1 – Бывальцев (Коларж) – 20:49 (4x5), 0:2 – Атюшов (Ушенин Владислав, Горшков) – 27:23 (5x4), 1:2 – Афиногенов (Рендулич, Макеев) – 35:41 (5x4), 2:2 – Горак (Романов, Мюттюнен) – 41:16 (5x5), 2:3 – Пикар (Йордан) – 41:41 (5x5), 3:3 – Романов (Швец-Роговой) – 42:02 (5x5), 3:4 – Литовченко (Атюшов) – 63:10 (3x3)

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