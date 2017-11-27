Московское «Динамо» переиграло «Авангард», Ерёменко отразил 29 бросков

Московское «Динамо» на домашней арене сумело взять верх над омским «Авангардом», матч завершился со счётом 2:1. Команда Андрея Скабелки потерпела третье поражение подряд.



Во втором периоде хозяева сумели забросить две шайбы усилиями Игоря Игнатушкина и Даниила Тарасова. В третьей 20-минутке «ястребы» отыграли один гол — отличился защитник Евгений Медведев.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Посмотреть видео опасных моментов можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.