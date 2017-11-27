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Московское «Динамо» переиграло «Авангард», Ерёменко отразил 29 бросков

Хоккей

Московское «Динамо» на домашней арене сумело взять верх над омским «Авангардом», матч завершился со счётом 2:1. Команда Андрея Скабелки потерпела третье поражение подряд.

Во втором периоде хозяева сумели забросить две шайбы усилиями Игоря Игнатушкина и Даниила Тарасова. В третьей 20-минутке «ястребы» отыграли один гол — отличился защитник Евгений Медведев.

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Посмотреть видео опасных моментов можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2017, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
2 : 1
0:0, 2:0, 0:1
Авангард
Омская область
1:0 – Игнатушкин (Марковин) – 29:01 (5x5), 2:0 – Тарасов (Корягин, Варнаков) – 38:57 (5x5), 2:1 – Медведев (Чудинов) – 49:23 (5x5)
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