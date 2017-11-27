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СКА забросил в ворота «Барыса» девять шайб и одержал шестую победу кряду

Хоккей

Петербургский СКА на домашнем льду разгромил астанинский «Барыс», матч закончился со счётом 9:1. Команда Олега Знарка выиграла шестую встречу кряду, «Барыс» не может выиграть на протяжении пяти игр подряд.

Дубли на свой счёт записали Сергей Плотников и Николай Прохоркин, по одной заброшенной шайбе у Евгения Кетова, Егора Яковлева, Сергея Калинина, Вадима Шипачёва и Ильи Ковальчука. Единственный гол в составе гостей забил Найджел Доус.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2017, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
9 : 1
4:0, 0:0, 5:1
Барыс
Астана
1:0 – Прохоркин (Хафизуллин) – 04:13 (5x5), 2:0 – Кетов (Херсли) – 05:39 (5x5), 3:0 – Яковлев (Гусев, Плотников) – 13:46 (5x5), 4:0 – Плотников (Гусев, Шипачёв) – 18:39 (5x4), 5:0 – Калинин (Ковальчук, Шипачёв) – 42:32 (4x3), 6:0 – Плотников (Гусев, Прохоркин) – 45:04 (5x5), 7:0 – Прохоркин (Рыков, Плотников) – 49:18 (5x5), 7:1 – Доус (Вей) – 52:08 (5x5), 8:1 – Шипачёв (Ковальчук, Кетов) – 56:18 (5x5), 9:1 – Ковальчук (Рыков) – 59:54 (5x5)
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