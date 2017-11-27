СКА забросил в ворота «Барыса» девять шайб и одержал шестую победу кряду

Петербургский СКА на домашнем льду разгромил астанинский «Барыс», матч закончился со счётом 9:1. Команда Олега Знарка выиграла шестую встречу кряду, «Барыс» не может выиграть на протяжении пяти игр подряд.



Дубли на свой счёт записали Сергей Плотников и Николай Прохоркин, по одной заброшенной шайбе у Евгения Кетова, Егора Яковлева, Сергея Калинина, Вадима Шипачёва и Ильи Ковальчука. Единственный гол в составе гостей забил Найджел Доус.



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