Вестерлунд: игра «Салавата» и «Нефтехимика» была равной, исход решили детали

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд поделился эмоциями от игры с нижнекамским «Нефтехимиком», в которой его команда уступила со счётом 2:3. Поражение стало для команды пятым в последних трёх встречах.



«Была очень равная игра. Победителя определили мелкие детали.



Дебют Эдуарда Гиматова? У него было много эмоций. Он старался, и это было хорошее начало для него», — приводит слова Вестерлунда официальный сайт «Салавата Юлаева».



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«Салават Юлаев» уступил «Нефтехимику», проиграв пятую из шести последних игр