Белов: “Витязь” совершил ошибку в овертайме, “Амур” больше заслужил победу

Главный тренер “Витязя” Валерий Белов поделился впечатлениями от игры с хабаровским “Амуром”, в которой его команда уступила в овертайме со счётом 3:4.



“В этой игре не совсем мы были готовы к началу. “Амур” в первом периоде нас полностью переиграл, хотя счёт на табло был 0:0. Было видно, что соперник нас переигрывает. Наверное, много сил и эмоций отдали в предыдущем матче, с “Динамо”. К сожалению, допустили небольшую ошибку в овертайме и проиграли. По совокупности “Амур” больше заслужил победу. Овертайм — такая штука, у нас в нём была небольшая ошибка, и нас за неё наказали. Готовимся к следующей игре”, — передаёт слова Белова корреспондент “Чемпионата” Владислав Уткин.

«Амур» упустил преимущество в две шайбы, но одолел «Витязь» в овертайме