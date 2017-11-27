В. Воробьёв: «Динамо» ждёт Анисина к игре с «Сибирью», его все ждут

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв подвёл итоги встречи с «Авангардом» (2:1).



«Мы хотели реабилитироваться после поражение в Подольске. Нас ждал серьёзный соперник, мы готовились к матчу. Благодарен ребятам. Игра была тяжёлой, мы предупреждали, что будет трудно. Молодцы, нападающие, создали голы, помогали вратарю и обороне. Концовка была смазана ненужным удалением. Хотим больше забивать. Анисина ждём с «Сибирью» обязательно, все его ждут», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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