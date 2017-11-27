Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка рассказал о состоянии травмированных

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка после поражения от московского «Динамо» (1:2) рассказал о состоянии травмированных хоккеистов омского коллектива.



«У Петерссона повреждение, надеемся, к Питеру восстановится. У Лемтюгова не травма, а здоровье, ничего не могу сказать в плане прогнозов, желаем Коле здоровья. У Сундстрёма динамика положительная, он уже начал тренироваться с нагрузкой. Через 10 дней выйдет на лёд», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



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