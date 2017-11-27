Игнатушкин: слова Воробьёва задели нападающих «Динамо», у нас есть самолюбие

Нападающий московского «Динамо» Игорь Игнатушкин поделился эмоциями от игры с «Авангардом» (2:1).



«Случилось досадное поражение в Подольске. Мы горели желанием реабилитироваться перед нашими болельщиками. Было видно, что команда заряжена с первых минут. Отдавались полностью игре. В третьем периоде, может, немного подсели. Но всё равно все ребята — молодцы, выстояли сложное меньшинство в концовке. Нужно немного перевести дух, через два дня у нас ещё один соперник. Не менее серьёзный, так как «Сибирь» борется за плей-офф.



Слова тренера про нападающих нас задели. У каждого нападающего есть самолюбие. Мы исправились и забили две шайбы. Надо дальше двигаться, продолжать работать. И голы будут. С молодыми ребятами – Петуниным и Марковиным — у нас сейчас неплохая «химия». Ребята прислушиваются, если что-то подсказываешь, и сами мне помогают. В третьем периоде, повторюсь, немного подсели, но и «Авангарду» надо было отыгрываться, они полезли вперёд. Отсюда и ненужные удаления. Саня Ерёменко подтащил, все ребята в меньшинстве справились», — передаёт слова Игнатушкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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