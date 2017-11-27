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«Куньлунь» уступил «Словану» в овертайме, потерпев седьмое поражение подряд

Хоккей

Братиславский «Слован» на домашнем льду взял верх в овертайме над китайским «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась со счётом 2:1 ОТ. Команда Майка Кинэна не побеждает на протяжении семи матчей подряд.

В составе команды хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Ян Бухтеле и Зак Бойчак, чья серия с забитыми голами продолжается уже четыре матча. Единственную шайбу среди игроков китайского клуба записал на свой счёт Жильбер Брюле.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2017, понедельник. 21:00 МСК
Слован
Братислава
2 : 1
0:0, 1:1, 0:0, 1:0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 – Бухтеле (Баркер) – 23:44 (5x5), 1:1 – Брюле (Блэкер, Лессио) – 34:55 (5x5), 2:1 – Бойчак – 60:27 (3x3)

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