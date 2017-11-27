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Павел Воля и Сергей Светлаков посетили раздевалку московского «Динамо»

Хоккей

Известные шоумены Павел Воля и Сергей Светлаков посетили раздевалку московского «Динамо» после выигранного матча с омским «Авангардом» (2:1).

Артисты поблагодарили хоккеистов за хорошую игру, а Павел Воля, который был вместе с женой — Лейсан Утяшевой, также в шутку, поблагодарил московскую команду за наличие в зрительских ложах алкоголя для болельщиков.

Посмотреть видео визита Павла Воли и Сергея Светлакова также можно в «Твиттере».

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