Известные шоумены Павел Воля и Сергей Светлаков посетили раздевалку московского «Динамо» после выигранного матча с омским «Авангардом» (2:1).
Артисты поблагодарили хоккеистов за хорошую игру, а Павел Воля, который был вместе с женой — Лейсан Утяшевой, также в шутку, поблагодарил московскую команду за наличие в зрительских ложах алкоголя для болельщиков.
Посмотреть видео визита Павла Воли и Сергея Светлакова также можно в «Твиттере».
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