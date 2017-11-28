Дадонов пропустит от 4 до 6 недель из-за травмы плеча

Российский нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов, получивший травму плеча в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (1:4), пропустит от четырёх до шести недель, Об этом сообщил главный тренер команды Боб Бугнер, написал журналист Майк Морреал на своей странице в «Твиттере».

Дадонов играет в первом звене «Флориды», в текущем регулярном чемпионате он забросил семь шайб и сделал 11 передач.

Видео травмы Дадонова можно посмотреть в «Твиттере».

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