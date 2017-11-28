Ландескога дисквалифицировали на 4 матча и оштрафовали на $ 120 тыс.

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског дисквалифицирован на четыре матча за удар клюшкой в голову форварда «Калгари «Флэймз» Мэттью Ткачука, сообщается на официальном сайте НХЛ. Кроме того, 25-летний шведский хоккеист будет оштрафован на $ 120 тыс.

Эпизод произошёл в концовке первого периода матча, Ландеског был удалён на две минуты за толчок клюшкой. Встреча завершилась победой «Калгари» со счётом 3:2.

В нынешнем сезоне Ландеског провёл 22 матча в регулярном чемпионате и набрал 17 (9+8) очков.

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