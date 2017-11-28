Гол Анисимова и хет-трик Дебринкэта помогли «Чикаго» крупно обыграть «Анахайм»

«Чикаго Блэкхоукс» одержал крупную победу в матче с «Анахайм Дакс», встреча завершилась со счётом 7:3.



В составе победителей голами отметились Патрик Шарп (9-я минута), Алекс Дебринкэт, оформивший хет-трик (17, 28, 35), Брэндон Саад (19), Артём Анисимов (25) и Ник Шмальц (46). У «Анахайма» забили Якоб Сильверберг (27) и Крис Вагнер, сделавший дубль (30, 42).

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Видео гола Анисимова можно посмотреть также на официальном сайте НХЛ.

Видео третьего гола Дебринкэта можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.