Гол Анисимова и хет-трик Дебринкэта помогли «Чикаго» крупно обыграть «Анахайм»
Хоккей
«Чикаго Блэкхоукс» одержал крупную победу в матче с «Анахайм Дакс», встреча завершилась со счётом 7:3.
В составе победителей голами отметились Патрик Шарп (9-я минута), Алекс Дебринкэт, оформивший хет-трик (17, 28, 35), Брэндон Саад (19), Артём Анисимов (25) и Ник Шмальц (46). У «Анахайма» забили Якоб Сильверберг (27) и Крис Вагнер, сделавший дубль (30, 42).
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Видео гола Анисимова можно посмотреть также на официальном сайте НХЛ.
Видео третьего гола Дебринкэта можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.
НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2017, вторник. 04:30 МСК
1:0 – Шарп (Хартман, Дебринкэт) – 08:57 (5x5), 2:0 – Дебринкэт (Шмальц, Сибрук) – 16:22 (5x5), 3:0 – Саад (Рутта, Паник) – 18:11 (5x5), 4:0 – Анисимов (Шмальц, Кейн) – 24:15 (5x4), 4:1 – Сильверберг – 26:14 (5x5), 5:1 – Дебринкэт (Хартман, Шарп) – 27:49 (5x5), 5:2 – Вагнер (Кольяно, Сильверберг) – 29:19 (5x5), 6:2 – Дебринкэт (Кейн, Кит) – 34:14 (4x3), 6:3 – Вагнер (Линдхольм, Ритчи) – 41:33 (5x4), 7:3 – Шмальц (Кейн, Мёрфи) – 45:48 (5x5)