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Три очка Кросби помогли «Питтсбургу» отыграться с 1:3 и одолеть «Филадельфию»

Хоккей

«Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке обыграл «Филадельфию Флайерз» со счётом 5:4 ОТ. Сидни Кросби набрал 3 (1+2) очка.

В первом периоде счёт открыл Джейк Гюнцель, а во второй двадцатиминутке «лётчики» забросили трижды. Отличились Шейн Гостисбер, Трэвис Конечны и Шон Кутюрье с передачи Ивана Проворова. В третьем игровом отрезке «пингвины» отыгрались благодаря шайбам Патрика Хёрнквиста и Брайана Раста. Михаэль Раффль вновь вывел «Филадельфию» вперёд на 57-й минуте, но Джейк Гюнцель перевёл игру в овертайм, где точку поставил Сидни Кросби.

Видео гола Кросби в овертайме можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2017, вторник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
5 : 4
1:0, 0:3, 3:1, 1:0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 – Гюнцель (Шульц, Мюррей) – 16:03 (5x5), 1:1 – Гостисбер (Патрик, Жиру) – 23:40 (5x3), 1:2 – Конечны (Мэннинг, Раффль) – 35:05 (5x5), 1:3 – Кутюрье (Проворов, Жиру) – 39:28 (5x5), 2:3 – Хёрнквист (Гюнцель, Кросби) – 41:07 (5x4), 3:3 – Раст – 41:46 (5x5), 3:4 – Раффль – 56:19 (5x5), 4:4 – Гюнцель (Шульц, Кросби) – 58:56 (6x5), 5:4 – Кросби (Летанг, Кессел) – 61:48 (4x4)

«Нью-Джерси Дэвилз» потерпел поражение в домашнем матче с «Флоридой Пантерз» со счётом 2:3.

В составе команды победителей отличились Александр Барков (38-я минута), Винсент Трочек (45) и Джаред Макканн (53). У «Нью-Джерси» забили Нико Хишир (43) и Йеспер Братт (49).

НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2017, вторник. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
2 : 3
0:0, 0:1, 2:2
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 – Барков (Мэтисон) – 37:20 (4x5), 1:1 – Хишир (Заха) – 42:20 (5x5), 1:2 – Трочек – 44:07 (5x5), 2:2 – Братт – 48:19 (5x5), 2:3 – Макканн (Хант, Мэтисон) – 52:45 (5x5)
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