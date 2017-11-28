Три очка Кросби помогли «Питтсбургу» отыграться с 1:3 и одолеть «Филадельфию»

«Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке обыграл «Филадельфию Флайерз» со счётом 5:4 ОТ. Сидни Кросби набрал 3 (1+2) очка.



В первом периоде счёт открыл Джейк Гюнцель, а во второй двадцатиминутке «лётчики» забросили трижды. Отличились Шейн Гостисбер, Трэвис Конечны и Шон Кутюрье с передачи Ивана Проворова. В третьем игровом отрезке «пингвины» отыгрались благодаря шайбам Патрика Хёрнквиста и Брайана Раста. Михаэль Раффль вновь вывел «Филадельфию» вперёд на 57-й минуте, но Джейк Гюнцель перевёл игру в овертайм, где точку поставил Сидни Кросби.

Видео гола Кросби в овертайме можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.

«Нью-Джерси Дэвилз» потерпел поражение в домашнем матче с «Флоридой Пантерз» со счётом 2:3.



В составе команды победителей отличились Александр Барков (38-я минута), Винсент Трочек (45) и Джаред Макканн (53). У «Нью-Джерси» забили Нико Хишир (43) и Йеспер Братт (49).