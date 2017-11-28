Догонит ли «Йокерит» ЦСКА и как завершатся другие матчи игрового дня КХЛ

28 ноября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся семь матчей. Мы предлагаем вам спрогнозировать исход следующих встреч:

«Сибирь» вытеснит «Салават» из зоны плей-офф. Прогнозы на день КХЛ «Магнитка» одолеет на своём льду «Северсталь», а «Автомобилист» возьмёт реванш у «Спартака».

«Автомобилист» — «Спартак»;

«Металлург» Магнитогорск — «Северсталь»;

«Трактор» — «Динамо» Рига;

«Лада» — «Торпедо»;

«Динамо» Минск — «Югра»;

«Йокерит» — «Сибирь»;

«Слован» — «Адмирал».



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