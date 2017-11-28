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Догонит ли «Йокерит» ЦСКА и как завершатся другие матчи игрового дня КХЛ

Хоккей

28 ноября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся семь матчей. Мы предлагаем вам спрогнозировать исход следующих встреч:

«Сибирь» вытеснит «Салават» из зоны плей-офф. Прогнозы на день КХЛ
«Магнитка» одолеет на своём льду «Северсталь», а «Автомобилист» возьмёт реванш у «Спартака».

«Автомобилист» — «Спартак»;
«Металлург» Магнитогорск — «Северсталь»;
«Трактор» — «Динамо» Рига;
«Лада» — «Торпедо»;
«Динамо» Минск — «Югра»;
«Йокерит» — «Сибирь»;
«Слован» — «Адмирал».

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Пройти опрос также можно на PlayBuzz.

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