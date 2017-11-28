Стали известны три звезды игрового дня НХЛ

НХЛ назвала трёх звёзд прошедшего игрового дня.

Первой звездой стал 19-летний нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Алекс Дебринкэт, который в матче с «Анахайм Дакс» оформил первый хет-трик в карьере, а также сделал одну передачу (7:3). Дебринкэт стал вторым после Джереми Рёника самым молодым игроком в истории «Чикаго», сделавшим хет-трик.



Второй звездой стал капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Он сделал две передачи в матче с «Филадельфией Флайерз», а затем забил победный гол в овертайме (5:4 ОТ).



Замыкает тройку вратарь «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс, который помог своей команде обыграть «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 3:1, отразив 37 бросков.