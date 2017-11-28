Дмитрий Куликов набрал 150-е очко в НХЛ

Защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов отметился голевой передачей в матче с «Миннесотой Уайлд», который завершился со счётом 7:2.



27-летний россиянин набрал своё седьмое очко в сезоне и 150-е за карьеру в НХЛ. Куликов дебютировал в лиге в 2009 году и провёл семь сезонов в составе «Флориды Пантерз». Сезон-2016/17 он играл за «Баффало Сэйбрз», а с этого года выступает в «Виннипеге».



В 529 матчах на счету Куликова 31 гол и 119 передач при показателе полезности «-58».



События дня НХЛ. Бобровский переписал ещё один рекорд «Коламбуса» А Кросби успешно заменил травмированного Малкина.

Видео, в котором Дмитрий Куликов набирает 150-е очко, можно посмотреть также на официальном сайте НХЛ.