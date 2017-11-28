Е. Зайцев: рассчитываю помочь сборной на молодёжном чемпионате мира

Защитник московского «Динамо» и молодёжной сборной России Егор Зайцев после игры с «Авангардом» (2:1) поделился ожиданиями от молодёжного чемпионата мира.



«Самочувствие нормально. Я думаю, что дней через пять приступлю к полноценным тренировкам. Рассчитываю помочь России на молодёжном чемпионате мира. Постараюсь полностью восстановиться к сборной, я всё для этого делаю. Буду готовиться, а там уже решать тренерам», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



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Фото: «Чемпионат»