АХЛ. «Бейкерсфилд» провёл рекордный мишкопад, собрав более 10 тыс. игрушек

Команда АХЛ «Бейкерсфилд Кондорс» провела благотворительную акцию на домашнем матче, собрав 10 549 плюшевых игрушек, что стало новым рекордом клуба.



Во время ежегодного мишкопада болельщики кидают на лёд плюшевые игрушки, которые потом клуб жертвует местным благотворительным организациям. В этом году на матче присутствовало 8862 зрителя. «Бейкерсфилд» проводит такую акцию 19 лет подряд, за это время было собрано более 121 тысячи игрушек.

Видео можно посмотреть также в «твиттере» «Бейкерсфилд Кондорс».