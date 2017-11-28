Луонго — второй вратарь в истории НХЛ, выигравший по 200 матчей в двух клубах

Вратарь Роберто Луонго одержал победу в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:2), которая стала для него 200-й в составе «Флориды Пантерз».



Луонго повторил достижение Патрика Руа и стал вторым вратарём в истории НХЛ, который выиграл как минимум по 200 матчей в составе двух команд. На его счету 252 победы за «Ванкувер Кэнакс» и 200 за «Флориду».



Легендарный Руа начинал карьеру в «Монреаль Канадиенс», с которым выиграл 289 матчей, а затем защищал цвета «Колорадо Эвеланш», в составе которого одержал 262 победы.

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