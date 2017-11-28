Галлахер: Бобровский – главная причина успеха «Коламбуса», ему нелегко забить

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Брендан Галлахер прокомментировал победу в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (3:1) и игру Сергея Бобровского.



«Первые два гола были очень важны для нас. Главная причина успеха «Коламбуса» — это Бобровский, и мы быстро забили ему два гола. Мы знали, что это будет нелегко, и в оставшееся время матча он тоже делал шикарные сейвы. Мы смогли забросить ему дважды, оборонялись как могли, а Прайс был на месте, когда требовалось выручить», — приводятся слова Галлахера на официальном сайте НХЛ.

Видео гола Галлахера можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.