Коваленко о выигранном суде: до профсоюза не доходили взносы игроков «Адмирала»

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко рассказал о выигранном суде с «Адмиралом», по которому клуб обязан выплатить профсоюзу 3,6 млн рублей.

Профсоюз игроков КХЛ отсудил у «Адмирала» 3,6 млн рублей

«По нашей информации, в сезонах-2015/16 и 2016/17 игроки «Адмирала» выплачивали профсоюзные взносы, однако эти деньги до нашей организации по вине клуба не доходили, что не могло не отразиться на пенсионной и других профсоюзных программах. К финансовой дисциплине клуб призвал и Дисциплинарный комитет КХЛ, однако и его решение не было исполнено. Пришлось идти в суд.

Профсоюз был готов к мировому соглашению — с рассрочкой платежей до 2018 года. К сожалению, оппоненты его не приняли, предложив рассрочку до 2020 года, однако такой вариант просто не мог быть реализован, поскольку в 2018 году мои полномочия, как главы организации, истекают. В итоге ещё 20 ноября суд принял то решение, о котором вчера сообщили.

Вообще же ситуация в «Адмирале» профсоюз беспокоит. Всю первую половину сезона терпели и мы, и некоторые игроки, стараясь не давать никаких утечек в прессу. Но теперь приходится говорить о том, что, по нашей информации, в клубе не полностью закрыты августовские зарплаты, есть долги по сентябрю и так далее. «Адмиралу» надо исправлять ситуацию», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.

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