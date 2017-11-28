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«Виннипег» — «Миннесота»: массовая потасовка после шестого гола «Джетс»

Хоккей

В третьем периоде матча между «Виннипег Джетс» и «Миннесотой Уайлд» произошла массовая потасовка.

На 47-й минуте Брайан Литтл сделал счёт 6:2 в пользу «Виннипега», после чего игроки обеих команд устроили драку, собравшись в одну кучу, внизу которой оказались Николай Элерс с Кайлом Куинси и Дастин Бафлин. Мэтт Дамба сцепился с Патриком Лайне, Крис Стюарт с Беном Шьяро.

По итогам эпизода судьи выписали двухминутные штрафы за грубость Дастину Бафлину, Николаю Элерсу и Крису Стюарту, а Кайл Куинси получил «2+2+10», также за грубость.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

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