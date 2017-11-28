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«Питтсбург» пытается обменять защитника Коула

Хоккей

«Питтсбург Пингвинз» пытается обменять защитника Иана Коула, сообщает Pittsburgh Post-Gazette.

Издание отмечает, что это связано не с игрой хоккеиста, а с желанием клуба увеличить глубину в линии атаки. Коул пропустил последние три матча команды, это сделано для того, чтобы он не получил травму.

Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, агент игрока получил разрешение вести переговоры с другими клубами.

Сезон-2017/18 является для 28-летнего хоккеиста последним по контракту с зарплатой $ 2,1 млн, 1 июля он станет неограниченно свободным агентом. В 20 матчах этого сезона Коул набрал три очка, заблокировал 35 бросков и провёл 26 силовых приёмов. Он является двукратным обладателем кубка Стэнли в составе «Питтсбурга».

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