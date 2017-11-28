Каспарайтис — о хет-триках Овечкина: женитьба могла помочь, с семьёй всё иначе

Олимпийский чемпион, известный защитник Дарюс Каспарайтис прокомментировал достижение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который оформил 20-й хет-трик в карьере и сравнялся по этому показателю с легендарным форвардом Павлом Буре.

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«Овечкин догнал Буре по хет-трикам в НХЛ. Оба и так вошли в историю, без хет-триков. Такие люди могут не забивать, но потом могут сорваться с цепи и наколотить на два-три года вперёд. Это очень талантливые люди. Посмотрите, все индивидуально готовятся играть против Овечкина. На каждой установке, перед каждой встречей его действия досконально разбирают. Но всё равно его тяжело остановить. На матч с «Торонто» приходил парень, который болеет раком. Человек переживает за Сашу, он попросил его забить гол. В итоге Овечкин забил три. Получилось символично. Видно, что когда Овечкин забрасывает шайбы, то получает удовольствие от хоккея.

Семь хет-триков после помолвки, а затем и женитьбы на Анастасии Шубской? Наверное, у Саши теперь получается больше поспать, гулять он теперь не может. Это тоже большой плюс. Когда ты холостой, то у тебя другие задачи в жизни. А когда ты женат и с детьми – всё становится совершенно иначе. Кому-то это помогает, кому-то – нет. Всё зависит от человека», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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Видео 20-го хет-трика Овечкина в НХЛ можно посмотреть также на канале НХЛ в YouTube.