Тренер «Флориды» — о травме Дадонова: это большая потеря для клуба

Главный тренер «Флориды Пантерз» Боб Бугнер прокомментировал травму российского нападающего Евгения Дадонова, который пропустит от четырёх до шести недель.



«Для нашей атаки это большая потеря. При игре „пять на пять“ мы выглядели неплохо, но не забивали голы, так что потеря Дадонова нам явно не поможет. С другой стороны, это шанс для ребят вроде Дениса Мальгина попробовать себя в первом звене.



Ситуация тяжёлая, но Мальгин неплохо выглядел в „Спрингфилде“. Мальгин — атакующий игрок, так что будем надеяться, что он сможет извлечь из этого выгоду и обновить наше большинство. Нам надо будет что-то сделать с большинством, потому что Дадонов был важной его частью», — цитирует Бугнера официальный сайт НХЛ.

Дадонов пропустит от 4 до 6 недель из-за травмы плеча