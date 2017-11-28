Каспарайтис: ощущение, будто кто-то не хочет, чтобы Россия выиграла медали на ОИ

Олимпийский чемпион, известный защитник Дарюс Каспарайтис рассказал, что в Северной Америке не обсуждают предстоящий хоккейный турнир на Олимпиаде 2018 года, который пройдёт без участия игроков НХЛ, а также поделился мнением по поводу возможного недопуска сборной России к Играм.

Мотивировкой по башке. Сомнений нет, МОК готовится к отстранению России? Что остаётся болельщикам? Продолжать наблюдение и уже ни во что не верить.

«Про Олимпиаду здесь вообще почти ничего не говорят. Я вот слушаю НХЛ-радио. Там постоянно говорят про хоккей, но ничего нет про Олимпийские игры. Здесь свой бизнес, у каждого бизнеса есть свои задачи. НХЛ нет смысла рекламировать этот турнир. Что касается сложившейся ситуации о возможном недопуске наших ребят в Пхёнчхан, то есть ощущение, будто кто-то не хочет, чтобы Россия выиграла олимпийские медали. Это неправильно. Я не понимаю всей этой политики в спорте. Наши спортсмены не должны от неё страдать», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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