Купер: Кучерову нужно начать бросать, в НХЛ трудно забивать голы

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением о спаде в игре нападающего Никиты Кучерова. Россиянин бросил шайбу по воротам соперников только пять раз за последние три матча.



«Наша задача — найти возможность снабдить Кучерова шайбой на конкретных участках льда, а он должен начать бросать. Он очень и очень опасный игрок, но это лига, в которой трудно забивать», — приводит слова тренера «Лайтнинг» официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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