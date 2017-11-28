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Купер: Кучерову нужно начать бросать, в НХЛ трудно забивать голы

Хоккей

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением о спаде в игре нападающего Никиты Кучерова. Россиянин бросил шайбу по воротам соперников только пять раз за последние три матча.

«Наша задача — найти возможность снабдить Кучерова шайбой на конкретных участках льда, а он должен начать бросать. Он очень и очень опасный игрок, но это лига, в которой трудно забивать», — приводит слова тренера «Лайтнинг» официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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