Гуськов: игроки «Авангарда» зажаты, команде не хватает раскрепощённости

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился мнением о причинах неудачного выступления «Авангарда» в последних матчах.



«То, что у Омска есть травмы, отражается на команде. Пара проигранных матчей — и уже психологически команда упала. Не сказал бы, что нынешняя стратегия игры не подходит тем хоккеистам, которые есть в омском «Авангарде». На мой взгляд, хоккеисты немного зажаты в системе игры. Судя по тому, что я вижу, у них не всегда играет вся пятёрка. Защитники не так часто подключаются к атакам. Учитывая, что это риск, они этого не делают осознанно, стараются больше играть на оборону. Но не всегда это помогает, и в защите есть огрехи. Надо находить баланс между обороной и атакой, чтобы все пять человек как оборонялись, так и участвовали в атакующих действиях. Где-то, может быть, команде не хватает раскрепощённости. Но я знаю Скабелку как игрока, и он творил на льду и не играл в серьёзных рамках. Но я помню, как он выступал в Ярославле под руководством Петра Ильича Воробьёва, а у него не забалуешь, художествами заниматься не будешь.



На мой взгляд, Скабелка просит от игроков то, что они умеют на данный момент. У некоторых хоккеистов нет такого мастерства, чтобы дать им свободу действий. Тренер ставит перед ними одну задачу и видит, что она не выполняется. Большое количество травм от неправильной подготовки к сезону? Чтобы дать однозначный ответ на этот вопрос, надо быть в команде и видеть, какая была предсезонная подготовка и как построен тренировочный процесс. Все прекрасно знают, что хоккей – травмоопасный вид спорта. Если взять ту же Казань, то там тоже очень много травмированных. Но это не значит, что тренировочный процесс там был построен таким образом, что травмы пошли в середине сезона. Думаю, что это в большей степени идёт от самоотдачи игроков, которые пытаются играть на полную, и от стечения обстоятельств», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.