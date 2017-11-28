Гомоляко: у Кольцова «-18», его заслуженно отправили в список отказов

Бывший вице-президент челябинского «Трактора», известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко считает оправданной для руководства клуба отправку в список отказов защитника Кирилла Кольцова.



«Я считаю, что Кольцова заслуженно отправили в список отказов, учитывая, что у него показатель полезности «-18». Это большой мастер, просто надо было найти к нему нужный подход. Другие есть факторы, которые послужили причиной для его не очень хорошей игры. Думаю, что в данной ситуации руководству виднее», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.



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