Кэллахэн: сравнил бы Кучерова с Кейном, главное в их игре — контроль шайбы

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Кэллахэн сравнил российского нападающего «молний» Никиту Кучерова с форвардом «Чикаго Блэхоукс» Патриком Кейном. Кучеров в нынешнем регулярном чемпионате провёл 23 игры, набрав в них 34 (17+17) результативных балла.



«Самое главное в игре обоих — контроль шайбы. Кучеров и Кейн умеют удерживать шайбу длинными отрезками благодаря работе рук и правильному хвату», — приводит слова Кэллахэна Tampa Bay Times.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Русская неделя в Америке: Худобин терпит беспредел Кросби и вытесняет Раска Владимир Тарасенко вывел «Сент-Луис» в лидеры НХЛ, а Николая Голдобина вызвали в «Ванкувер».