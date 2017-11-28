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«Автомобилист» — «Спартак»: форвард хозяев Голышев оформил хет-трик

Хоккей

В третьем периоде матча екатеринбургского «Автомобилиста» и московского «Спартака» хет-трик оформил нападающий хозяев Анатолий Голышев. 22-летний форвард забил один гол во втором периоде и забросил две шайбы в третьем.

Всего в текущем регулярном чемпионате Голышев в 22 встречах записал на свой счёт 14 (8+6) результативных баллов.

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Посмотреть видео с заброшенной шайбой Голышева можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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