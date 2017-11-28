Крикунов — о хет-трике Голышева: он сделал то, что должен делать

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов подвёл итоги матча с московским «Спартаком», в котором его команда обыграла соперника со счётом 4:2.



«Далеко не лучшая наша игра, даже по сравнению с матчем с «Торпедо». Два периода никак не могли растормошить наших ребят, в третьем пришлось перейти на игру в три пятёрки. Стало побыстрее, поживее. Хорошо сегодня Голышев сыграл, забил, что он, в принципе, и должен делать. Как раз пришлись на сегодняшнюю игру все три его гола. Два периода не очень играли, в третьем болельщики нас поддержали. Первые два их не очень было слышно, потом проснулись, зашумели, и ребята побежали.



Почему поменяли Паренто и Рассейкина местами? Только в связи с игрой. Оставляют тех, кто лучше играют сегодня.



Мотивировали ли команду особенно на эту игру? Нет, мы со «Спартаком» играли недавно, проиграли. Надо было выигрывать. Мы Риге только проиграли две игры, а так, мы обычно не проигрываем две игры одной и той же команде», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

Хет-трик Голышева позволил «Автомобилисту» обыграть «Спартак»