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ИИХФ: мы против коллективного наказания российских спортсменов

Хоккей

Международная федерация хоккея сделала заявление по поводу допинговых скандалов, связанных с российским спортом.

«Хотим чётко обозначить нашу позицию для МОК, что мы против коллективного наказания, в результате которого могут пострадать российские спортсмены, непричастные к допингу. Совет ИИХФ пришёл к единодушному мнению, что чистые россияне должны участвовать в ОИ-2018. Нельзя занижать роль России в мировом спорте, данная страна — основа, на которую опирается наследие хоккея. ИИХФ вместе с Россией сейчас сотрудничают в области борьбы с допингом", — говорится в заявлении организации.

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