Бобровский: нас лишили редкого шанса представлять страну на Олимпиаде

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский прокомментировал решение НХЛ не отпускать хоккеистов на Олимпийские игры — 2018 в Пхёнчхан.



«Говорил многократно и готов повторить: Олимпийские игры – лучшие соревнования в мире, они проводятся раз в четыре года. Быть олимпийским чемпионом – лучшее, чего может добиться спортсмен. У нас отняли одну Олимпиаду, это печально. У нас не так много возможностей представлять свою страну. Нас лишили такого шанса, это очень ранит», — приводит слова Бобровского The Athletic.

Бобровский: у нас отняли одну Олимпиаду. Это очень ранит Мудрый и рассудительный российский вратарь – кандидат и на «Везину», и на «Харта» — дал интервью Пьеру ЛеБрюну.