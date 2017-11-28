Аболс: допускаем ошибки, но какие санкции могут быть при дефиците защитников?

Главный тренер «Лады» Артис Аболс прокомментировал поражение в матче с «Торпедо» со счётом 0:2.



«Сценарий сегодняшнего матча напомнил игру со «Спартаком». Хорошее начало, но не было гола. Два периода была равная игра, но два ляпа во втором периоде в оборонительных действиях привели к двум голам. Имели шанс в большинстве, нужно было цепляться, но «Торпедо» хорошо сыграло. В третьем периоде пытались переломить ход встречи, хоть как-то один гол занести, чтобы завестись по-настоящему. Но «Торпедо» активно играло, а у нас большую часть периода были проблемы с выходом из зоны, просто шайбу выбрасывали.



Вижу, что игроки допускают индивидуальные ошибки, но у нас шесть защитников, травмированы Гуркин, Сотниекс, Маленьких. Какие могут быть санкции при таком дефиците игроков обороны?



Нам нужен был гол, нужен был человек, который сможет забить и переломить игру, повести за собой команду. Денис Зернов в конце сцепился, показал хоть какие-то эмоции», — передаёт слова Аболса корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.

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