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Вратарь «Лады» Лазушин вернётся на лёд не раньше середины декабря

Хоккей

Главный тренер тольяттинской «Лады» Артис Аболс после поражения в матче с нижегородским «Торпедо» рассказа о состоянии травмированного голкипера Александра Лазушина.

«Травмированные игроки выздоравливают, всё идет по графику. Не думаю, что вратарь Александр Лазушин вернётся на лёд раньше середины декабря», — передаёт слова Аболса корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.

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