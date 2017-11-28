Вратарь «Лады» Лазушин вернётся на лёд не раньше середины декабря

Главный тренер тольяттинской «Лады» Артис Аболс после поражения в матче с нижегородским «Торпедо» рассказа о состоянии травмированного голкипера Александра Лазушина.



«Травмированные игроки выздоравливают, всё идет по графику. Не думаю, что вратарь Александр Лазушин вернётся на лёд раньше середины декабря», — передаёт слова Аболса корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.



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