«Югра» уступила минскому «Динамо», поражение стало восьмым подряд

Минское «Динамо» на домашнем льду сумело одолеть ханты-мансийскую «Югру», матч завершился со счётом 2:1. Команда, руководимая Анатолием Емелиным, потерпела восьмое поражение подряд.
В составе минского клуба заброшенными шайбами сумели отметиться Марк-Андре Граньяни и Александр Павлович. Единственный гол «Югры» записал на свой счёт Тобиас Виклунд.
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