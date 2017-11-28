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«Югра» уступила минскому «Динамо», поражение стало восьмым подряд

Хоккей

Минское «Динамо» на домашнем льду сумело одолеть ханты-мансийскую «Югру», матч завершился со счётом 2:1. Команда, руководимая Анатолием Емелиным, потерпела восьмое поражение подряд.

В составе минского клуба заброшенными шайбами сумели отметиться Марк-Андре Граньяни и Александр Павлович. Единственный гол «Югры» записал на свой счёт Тобиас Виклунд.

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Посмотреть видео опасных моментов можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2017, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
2 : 1
0:0, 2:0, 0:1
Югра
Ханты-Мансийск
1:0 – Граньяни (Ленгле, Хауден) – 25:42 (5x4), 2:0 – Павлович (Ленгле, Хауден) – 34:34 (5x4), 2:1 – Виклунд (Варфоломеев, Лекомцев) – 55:14 (5x4)
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