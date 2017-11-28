Ежов: индивидуальные ошибки будут всегда, но сегодня они у «Лады» ярко выражены

Защитник «Лады» Денис Ежов прокомментировал поражение в матче с «Торпедо» со счётом 0:2.



«Не сказал бы, что третий период игры со «Спартаком» перешёл в сегодняшний матч. Готовились, как обычно, но в итоге допустили две грубые индивидуальные ошибки в моментах с пропущенными шайбами, а сами забить не смогли.



Когда игра не идёт, говорим, что нужно строже играть в обороне, больше моментов создавать у чужих ворот. Индивидуальные ошибки будут всегда, просто сегодня они были ярко выражены. Когда проигрываешь, устаёшь больше, но, в принципе, в этом плане всё, как обычно», — передаёт слова Ежова корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.

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