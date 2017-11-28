Гатиятулин: «Трактор» в большинстве тянет с броском, ищет лучшие варианты

Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился впечатлениями от игры с рижским «Динамо», в которой его команда победила по буллитам (2:1 Б).



«Тяжелый, непростой матч. Всю игру соперник давил нас, но очень рады победе и готовимся к следующей игре.



Почему не получилось забить в большинстве? Возможно, не хватает концентрации в концовках. Где-то тянем с броском, ищем лучшие варианты. Мы постоянно над этим работаем, будем разбирать», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт челябинской команд.

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