Вратарь «Питтсбурга» Мюррей пропустит несколько недель после столкновения

Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей пропустит несколько недель из-за повреждения верхней части тела, информирует официальный сайт лиги. Мюррей получил травму на пятой минуте второго периода матча с Филадельфией Флайерз" (5:4 ОТ), после того как в него врезался нападающий «лётчиков» Якуб Ворачек.



23-летний вратарь в 21 матче сезона в среднем пропускал по 2,95 гола за матч и отразил 90,6 процента бросков по своим воротам.



Посмотреть видео столкновения Мюррея с Ворачеком можно на канале Sportnet в YouTube.

«Питтсбург» — «Филадельфия»: Ворачек врезался в Мюррея и травмировал его