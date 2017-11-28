«Адмирал» уступил «Словану», «моряки» за четыре игры забили только три гола

В Братиславе местный «Слован» одержал победу над «Адмиралом» из Владивостока, встреча завершилась со счётом 1:0. Подопечные Фредрика Стиллмана потерпели поражение в четырёх матчах подряд, забив за этот отрезок только три раза.



Единственную заброшенную в матче шайбу записал на свой счёт Кэм Баркер. Игру на ноль в свой актив записал голкипер словацкой команды Якуб Штепанек, отразивший 30 бросков по своим воротам.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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