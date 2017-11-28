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«Адмирал» уступил «Словану», «моряки» за четыре игры забили только три гола

Хоккей

В Братиславе местный «Слован» одержал победу над «Адмиралом» из Владивостока, встреча завершилась со счётом 1:0. Подопечные Фредрика Стиллмана потерпели поражение в четырёх матчах подряд, забив за этот отрезок только три раза.

Единственную заброшенную в матче шайбу записал на свой счёт Кэм Баркер. Игру на ноль в свой актив записал голкипер словацкой команды Якуб Штепанек, отразивший 30 бросков по своим воротам.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2017, вторник. 21:00 МСК
Слован
Братислава
1 : 0
0:0, 0:0, 1:0
Адмирал
Владивосток
1:0 – Баркер (Месарош, Ржепик) – 41:01 (5x4)

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