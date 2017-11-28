Дуайер: на Матч звёзд отправил бы голкипера Энрота, он первый в моём списке

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвёл итоги после победы над «Югрой» (2:1).



«Югра» — мастеровитая команда, они играют в терпеливый хоккей и могут наказать за ошибку в любой момент. В первом периоде мы действовали неплохо, но были моменты, когда теряли шайбу, поэтому не смогли в полной мере показать хоккей, на который способны. Вторая треть удалась куда больше: стали быстрее передвигать шайбу, лучше играть в пас, и реализовали два большинства. Думаю, благодаря этому заполучили лидерство в матче.



Классно, когда игроки могут представить твою команду на Матче звезд. И «Динамо» повезло — болельщики поддерживают парней в едином порыве. Буду держать кулачки за ребят. Надеюсь, они поедут в Астану. Кого бы я туда отправил? В первую очередь, конечно, Юнаса Энрота. Он был бы первым в моём бюллетене. Юнас играет великолепно и каждый раз сохраняет наши шансы на победу. Есть еще несколько достойных хоккеистов. Например, Куинтон Хауден проводит прекрасный сезон. Граньяни находится в лидерах среди защитников по набранным очкам… Кандидатов хватает", — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Югра» уступила минскому «Динамо», поражение стало восьмым подряд