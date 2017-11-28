Емелин: «Югра» на протяжении выезда старается, но где-то не дорабатывает

Главный тренер ханты-мансийской «Югры» Анатолий Емелин поделился впечатлениями после встречи с минским «Динамо», в которой его подопечные потерпели поражение со счётом 1:2.



«Поздравляю «Динамо» с победой. Думаю, исход матча предопределила игра в большинстве: минчане забили два гола, мы — один. На протяжении всей поездки ребята бьются, стараются, но, видимо, где-то недорабатываем, поэтому победы не приходят», — приводит слова Емелина официальный сайт минской команды.



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«Югра» уступила минскому «Динамо», поражение стало восьмым подряд