Сергачёв забросил свою шестую шайбу в сезоне

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв забил гол в матче регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз». Сергачёв отличился на 17-й минуте встречи, его ассистентами стали Тайлер Джонсон и Ондржей Палат.

Видео гола Сергачёва можно посмотреть на странице «Лайтнинг» в «Твиттере».

Для Сергачёва это шестая шайба в нынешнем сезоне. Всего на счету россиянина 16 (6+10) очков в 24 матчах.

После первого периода «Тампа» выигрывает у «Баффало» со счётом 1:0.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».