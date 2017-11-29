Бучневич забросил 9-ю шайбу в сезоне, прервав шестиматчевую безголевую серию

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз». Бучневич отличился на 30-й минуте встречи, его ассистентами стали Крис Крайдер и Давид Деарне.

Видео гола Бучневича можно посмотреть на странице The Rat Trick в «Твиттере».

Для 22-летнего россиянина эта шайба стала девятой в сезоне. Отметим, что Бучневич прервал шестиматчевую безголевую серию. Всего на счету нападающего в этом сезоне 18 (9+9) очков в 24 играх.